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05:28 (мск), источник: АиФ Иркутск

По факту безвестного исчезновения жителя Черемхово заведено уголовное дело

Мужчина мог стать жертвой преступления.

Следователи возбудили уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения жителя Черемхова — Степана Федосеева, по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Еще в апреле 2017 года мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Во время изучения личности Федосеева следователи установили, местный житель ходил пешком по маршрутам: город Иркутск — город Черемхово — посёлок Залари — город Зима — город Тулун и обратно.

Приметы разыскиваемого: на вид 30−40 лет, волосы русые, коротко стриженные, имеет залысины, глаза светло-карие, лицо прямое, худощавое, на лице имеются ямочки, губы тонкие, плотного телосложения, ростом около 180 см. Среди особых примет — наколка на левом предплечье с рисунком в виде косички, на обеих руках имеются шрамы от порезов, а также шрам на коленке. В день исчезновения Степан был одет в кофту трикотажную темного цвета, трико темного цвета, на ногах — легкая обувь.

Следователи не исключают, что мужчина мог стать жертвой преступления. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, правоохранители просят за денежное вознаграждение сообщить по телефонам: 8 (395−52) 22−496 или 8−950−066−53−49.

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