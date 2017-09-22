По факту безвестного исчезновения жителя Черемхово заведено уголовное дело
Мужчина мог стать жертвой преступления.
Мужчина мог стать жертвой преступления.
Следователи возбудили уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения жителя Черемхова — Степана Федосеева, по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает
Еще в апреле 2017 года мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Во время изучения личности Федосеева следователи установили, местный житель ходил пешком по маршрутам: город Иркутск — город Черемхово — посёлок Залари — город Зима — город Тулун и обратно.
Приметы разыскиваемого: на вид 30−40 лет, волосы русые, коротко стриженные, имеет залысины, глаза
Следователи не исключают, что мужчина мог стать жертвой преступления. Всех, кто