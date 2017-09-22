Тяжелую травму получил хабаровский мотоциклист в аварии с «Тойотой»

В четверг днем в Железнодорожном районе Хабаровска травму головы получил мотоциклист, который практически лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Пассо», сообщает портал «Губерния».

Столкновение «Тойоты» с «Кавасаки» произошло, когда автолюбительница выезжала с улицы Костромской на Промышленную и планировала свернуть налево. Этот перекресток не оборудован светофором, и перед тем, как совершить маневр, водитель должна была убедиться, что не создаст помех едущим по главной дороге. Судя по всему, водитель небольшого мотоцикла пытался увернуться от машины, которая преградила ему путь. Байкер хотел объехать препятствие по встречной части дороги, однако «Пассо» продолжала двигаться.

На водителе «Кавасаки» был защитный шлем, однако он не уберег 29-летнего байкера от серьезной черепно-мозговой травмы. Мотоцикл застрял под автомобилем, а молодой человек перелетел через капот и кубарем покатился по дороге.

К прибытию врачей пострадавший лежал на асфальте. Мотоциклист был в сознании, но его состояние ухудшалось. Медики увезли пациента в больницу.

Своей вины 32-летняя хозяйка «Тойоты» не отрицала — по словам горожанки, она просто не заметила «Кавасаки». За рулем девушка четыре года, в ДТП она попала впервые.