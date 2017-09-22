Трое работников Мубарекского ГПЗ погибли от отравления газом
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 20 сентября 2017 года в ходе проведения
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 20 сентября 2017 года в ходе проведения
В результате трое из них — начальник цеха установки по получению пропанобутановой смеси Аъзам Кулиев, операторы Кудрат Тураев и Умрзок Уринов погибли на месте, несмотря на оказание им первой медицинской помощи.
Оператор Даврон Ботиров госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Создана правительственная комиссия по изучению причин данного происшествия и разработке комплекса необходимых мер по предотвращению подобных ситуаций.
Комиссией приняты меры по оказанию всей необходимой помощи семьям погибших.