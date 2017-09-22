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07:44 (мск), источник: Podrobno.uz

Трое работников Мубарекского ГПЗ погибли от отравления газом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 20 сентября 2017 года в ходе проведения ремонтно-очистных работ внутренней части фильтра-сепаратора установки по получению пропанобутановой смеси из-за допущенной халатности и неосторожности четверо работников предприятия отравились газом.

Источник: Podrobno.uz

В результате трое из них — начальник цеха установки по получению пропанобутановой смеси Аъзам Кулиев, операторы Кудрат Тураев и Умрзок Уринов погибли на месте, несмотря на оказание им первой медицинской помощи.

Оператор Даврон Ботиров госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Создана правительственная комиссия по изучению причин данного происшествия и разработке комплекса необходимых мер по предотвращению подобных ситуаций.

Комиссией приняты меры по оказанию всей необходимой помощи семьям погибших.

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