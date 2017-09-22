Девять поврежденных тайфуном мостов восстановят до конца осени

В Приморье продолжаются работы по восстановлению участков дорог, поврежденных в результате прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». 9 из 24 мостов, смытых большой водой, восстановят до конца ноября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Прошлогодний тайфун нанес существенный удар по дорожной инфраструктуре Приморья — в результате наводнения тогда пострадало 550 километров автодорог, 32 моста, из которых восемь — восстановлению не подлежат.

Общий ущерб автомобильным дорогам был оценен комиссией в 3,7 миллиарда рублей. Сейчас из федерального бюджета край получил уже около 1,4 миллиарда.

Основные работы по восстановлению автомобильных дорог завершены, за исключением таких участков, как с 295 километра Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, его планируется завершить до конца октября. А также с 51 километра трассы Лазо-Заповедное, это самый сложный участок, который был смыт.