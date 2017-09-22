Девять поврежденных тайфуном мостов восстановят до конца осени
Полностью все поврежденные тайфуном «Лайонрок» автодороги восстановят до конца текущего года, а мосты — в 2018 году.
Полностью все поврежденные тайфуном «Лайонрок» автодороги восстановят до конца текущего года, а мосты — в 2018 году.
В Приморье продолжаются работы по восстановлению участков дорог, поврежденных в результате прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». 9 из 24 мостов, смытых большой водой, восстановят до конца ноября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Прошлогодний тайфун нанес существенный удар по дорожной инфраструктуре Приморья — в результате наводнения тогда пострадало 550 километров автодорог, 32 моста, из которых восемь — восстановлению не подлежат.
Общий ущерб автомобильным дорогам был оценен комиссией в 3,7 миллиарда рублей. Сейчас из федерального бюджета край получил уже около 1,4 миллиарда.
Основные работы по восстановлению автомобильных дорог завершены, за исключением таких участков, как с 295 километра Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, его планируется завершить до конца октября. А также с 51 километра трассы
Полностью все поврежденные автодороги восстановят до конца текущего года, а мосты — в 2018 году.