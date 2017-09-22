Приморец захоронил у себя на участке тонну коровьих шкур

В селе Екатериновка Партизанского района Приморского края местный житель на своём земельном участке сбросил фрагменты шкур крупного рогатого скота общим весом около тонны в искусственно вырытый котлован. Правонарушение выявлено сотрудниками Россельхознадзора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Далее биоотходы были зарыты в земляной яме на той же территории рядом с котлованом.

В целях профилактики заражения территории, согласно нормативам, эти отходы должны перерабатываться на утилизационных заводах, обеззараживаться в биотермических ямах либо уничтожаться сжиганием. И только в исключительных случаях отходы разрешается хоронить в специально отведенных местах.

Однако владелец участка не известил ветслужбу о находящихся на его территории биоотходах для их осмотра и определении порядка и выдаче заключения об уборке, утилизации или уничтожении. Нарушения были выявлены сотрудниками полиции.