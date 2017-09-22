Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Украина выплатила России $3 млрд
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Осталось ждать нам с вами 12 лет»: Жириновский об "эпохе" Путине
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Лучшие снимки Cassini
05:42 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец захоронил у себя на участке тонну коровьих шкур

Нарушение правил профилактики эпизоотий повлекло наложение штрафа.

В селе Екатериновка Партизанского района Приморского края местный житель на своём земельном участке сбросил фрагменты шкур крупного рогатого скота общим весом около тонны в искусственно вырытый котлован. Правонарушение выявлено сотрудниками Россельхознадзора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Далее биоотходы были зарыты в земляной яме на той же территории рядом с котлованом.

В целях профилактики заражения территории, согласно нормативам, эти отходы должны перерабатываться на утилизационных заводах, обеззараживаться в биотермических ямах либо уничтожаться сжиганием. И только в исключительных случаях отходы разрешается хоронить в специально отведенных местах.

Однако владелец участка не известил ветслужбу о находящихся на его территории биоотходах для их осмотра и определении порядка и выдаче заключения об уборке, утилизации или уничтожении. Нарушения были выявлены сотрудниками полиции.

По результатам проверки гражданин был признан виновным в совершении правонарушения по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»), что повлекло наложение административного штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Соревнования памяти Корниенко прошли во Владивостоке
Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
Умерла самая богатая женщина мира
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
С космодрома стартовала ракета «Союз» со спутником ГЛОНАСС
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь