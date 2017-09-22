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05:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Лжечиновнику, осужденному за хищение почти 1,5 млн рублей, вынесли приговор в Приморье

Мужчина брал «взятки» у знакомых, обещая оказать содействие в улучшении жилищных условий.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила без изменений приговор лжечиновнику, который осужден за хищение почти 1,5 млн рублей. Теперь жителю Приморья, бравшему «взятки» у знакомых, придется провести в исправительной колонии строгого режима 6,5 лет, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Как установлено в суде, преступления совершены в период 2014—2015 гг. г. Фигурант вводил в заблуждение знакомых и близких ему людей относительно своего место работы. Так, чтобы войти в доверие к потерпевшим, он представлялся сотрудником администрации края, вводил их в заблуждение относительно своих возможностей оказать содействие в улучшении жилищных условий, в том числе приобрести квартиру в рамках федеральной программы «Молодая семья», одной из своих жертв он пообещал помочь произвести гидрографическую экспертизу.

В каждом случае потерпевшие, обманутые лжечиновником, передавали ему денежные средства, необходимые для решения их вопросов. В свою очередь, фигурант представлял им заведомо подложные документы, якобы оформленные от имени должностных лиц администрации края.

Будучи введенные в заблуждение относительно занимаемой им должности, они согласились на его предложение помочь в рассмотрении вопроса об улучшении жилищных условий дедушки якобы по специальной государственной программе.

В дальнейшем злоумышленник предоставил им подложное Соглашение, согласно которому администрация края принимает на себя обязательства об оказании юридических услуг ветерану ВОВ по обеспечению его жилым помещением. Поверив фигуранту, они передали ему в общей сложности 1,2 млн рублей для завершения процедуры получения жилья.

Всего, действуя по описанной выше схеме, лжечиновнику удалось обмануть трех потерпевших (один из которых являлся родственником его жены).

Следует отметить, что у близких и знакомых подсудимого не возникало сомнений в том, что он действительно работает в администрации. Так, каждое утро он уходил на работу, его часто видели заходящим и выходящим из местной администрации (куда он якобы был прикомандировал). Во время приезда в Большой Камень делегаций высокопоставленных лиц фигурант тщательно готовился, разговаривал по рации и др.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденный обжаловал его в краевой суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.

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