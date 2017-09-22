В Уфе осудят лжепредпринимателя, обманувшего людей на два миллиона

27-летний уфимец предстанет перед судом — мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. От его действий, как сообщает прокуратура РБ, пострадало восемь человек.

Выяснилось, что обвиняемый с июля 2013 по июль 2015 года представлялся людям предпринимателем в сфере купли-продажи мяса и шкур крупнорогатого скота. Злоумышленник предлагал людям заработать деньги и при этом показывал им фермы, складские помещения, торговые точки, якобы принадлежащие ему.

Он забирал деньги и больше не выходил на связь. От рук злодея пострадало восемь человек, а ущерб составил восемь миллионов.