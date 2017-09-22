В Уфе осудят лжепредпринимателя, обманувшего людей на два миллиона
Он представлялся фермером и предлагал заработать денег.
Он представлялся фермером и предлагал заработать денег.
27-летний уфимец предстанет перед судом — мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. От его действий, как сообщает прокуратура РБ, пострадало восемь человек.
Выяснилось, что обвиняемый с июля 2013 по июль 2015 года представлялся людям предпринимателем в сфере
Он забирал деньги и больше не выходил на связь. От рук злодея пострадало восемь человек, а ущерб составил восемь миллионов.
— Ранее мужчина был судим за совершение подобных преступлений. Вину злоумышленник признал. Дело будет рассмотрено в суде, — прокомментировали в ведомстве.