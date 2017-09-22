В Таре молодежь устроила кровавое ДТП

Автомобиль «Жигули» двигавшийся со стороны педагогического колледжа, не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2114, ехавшему по улице Избышева (город Тара, Омская область). В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 погиб на месте.

Столкновение машин было такой силы, что мужчину выбросило из салона собственного автомобиля, а машина, перелетев через кювет, врезалась в частный дом.