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07:05 (мск), источник: СуперОмск

В Таре молодежь устроила кровавое ДТП

Прошедшей ночью, около 24:00, произошло кровавое ДТП со смертельным исходом.

Автомобиль «Жигули» двигавшийся со стороны педагогического колледжа, не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2114, ехавшему по улице Избышева (город Тара, Омская область). В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 погиб на месте.

Столкновение машин было такой силы, что мужчину выбросило из салона собственного автомобиля, а машина, перелетев через кювет, врезалась в частный дом.

В настоящий момент известно, что в «Жигулях» находилась компания молодежи. По предварительной информации водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Машины уже убраны, остался лишь кровавый след, напоминающий прохожим о случившемся.

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