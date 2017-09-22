В Таре молодежь устроила кровавое ДТП
Прошедшей ночью, около 24:00, произошло кровавое ДТП со смертельным исходом.
Прошедшей ночью, около 24:00, произошло кровавое ДТП со смертельным исходом.
Автомобиль «Жигули» двигавшийся со стороны педагогического колледжа, не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2114, ехавшему по улице Избышева (город Тара, Омская область). В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 погиб на месте.
Столкновение машин было такой силы, что мужчину выбросило из салона собственного автомобиля, а машина, перелетев через кювет, врезалась в частный дом.
В настоящий момент известно, что в «Жигулях» находилась компания молодежи. По предварительной информации водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Машины уже убраны, остался лишь кровавый след, напоминающий прохожим о случившемся.