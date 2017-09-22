В Костанае массово гибнут голуби

Источник: Newtimes.kz

Жители разных районов города сообщили, что во дворах лежит по несколько мёртвых голубей.

«Я шла с работы домой, сначала увидела одного мертвого голубя, особого внимания не обратила, но через пару шагов лежал второй, а за ним и третий, четвертый…», — рассказала Елена Пирко, проживающая в районе магазина «Рассвет».

Аналогичное сообщение поступило от жительницы района «Дом печати».

«Пока дошла до остановки увидела трех мертвых птиц. Мне показалось это ненормальным, откуда на каждом шагу они», — делится Динара Альмухаметова.

Научный сотрудник сектора природы областного историко-краеведческого музея Андрей Андрющенко пояснил, что в массовой гибели птиц аномального ничего нет.