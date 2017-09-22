В Костанае массово гибнут голуби
Массовую гибель голубей заметили костанайцы, передает Alau.kz.
Массовую гибель голубей заметили костанайцы, передает Alau.kz.
Жители разных районов города сообщили, что во дворах лежит по несколько мёртвых голубей.
«Я шла с работы домой, сначала увидела одного мертвого голубя, особого внимания не обратила, но через пару шагов лежал второй, а за ним и третий, четвертый…», — рассказала Елена Пирко, проживающая в районе магазина «Рассвет».
Аналогичное сообщение поступило от жительницы района «Дом печати».
«Пока дошла до остановки увидела трех мертвых птиц. Мне показалось это ненормальным, откуда на каждом шагу они», — делится Динара Альмухаметова.
Научный сотрудник сектора природы областного
«Голуби стали сильно размножаться, где они обитают, полная антисанитария. Сейчас идет отбор. Выживает наиболее сильный. Ведь многие из них заражены, носители инфекции. Поэтому слабые и умирают. На чердаках их трупы слоями лежат и в этом нет ничего удивительного», — пояснил он.