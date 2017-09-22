В здании детской поликлиники Озерска обрушилась стена

По счастливой случайности внутри людей не было, поэтому никто не пострадал. Сейчас туда перекрыли вход даже для строителей. Специальная комиссия занимается расследованием причин ЧП. На месте побывали представители власти, которые прокомментировали этот инцидент.

По предварительной информации, специалисты ЦМСЧ не выполнили необходимые требования безопасности при выполнении строительных работ.

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«Опорная стена здания обрушилась из-за просчётов в строительстве и несоблюдения норм безопасности при выполнении строительных работ», — сообщил изданию заместитель главы округа Иван Сбитнев.