В здании детской поликлиники Озерска обрушилась стена
Рухнула несущая стена здания, в котором шел ремонт, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Озерск.ру».
Рухнула несущая стена здания, в котором шел ремонт, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Озерск.ру».
По счастливой случайности внутри людей не было, поэтому никто не пострадал. Сейчас туда перекрыли вход даже для строителей. Специальная комиссия занимается расследованием причин ЧП. На месте побывали представители власти, которые прокомментировали этот инцидент.
По предварительной информации, специалисты ЦМСЧ не выполнили необходимые требования безопасности при выполнении строительных работ.
«Опорная стена здания обрушилась
В руководстве центральной