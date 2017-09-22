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07:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В здании детской поликлиники Озерска обрушилась стена

Рухнула несущая стена здания, в котором шел ремонт, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Озерск.ру».

По счастливой случайности внутри людей не было, поэтому никто не пострадал. Сейчас туда перекрыли вход даже для строителей. Специальная комиссия занимается расследованием причин ЧП. На месте побывали представители власти, которые прокомментировали этот инцидент.

По предварительной информации, специалисты ЦМСЧ не выполнили необходимые требования безопасности при выполнении строительных работ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Опорная стена здания обрушилась из-за просчётов в строительстве и несоблюдения норм безопасности при выполнении строительных работ», — сообщил изданию заместитель главы округа Иван Сбитнев.

В руководстве центральной медико-санитарной части города отметили, что обрушение опорной стены угрозы для здания детской поликлиники не представляет. Сейчас выясняют, какая подрядная организация вела работы и были ли у нее не это разрешительные документы.

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