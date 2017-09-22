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07:24 (мск), источник: Вести Приморье

Трое мужчин напали на водителя Prius во Владивостоке

Водитель Prius вез троих мужчин по трассе Седанка-Патрокл в сторону Луговой. Внезапно, в районе съезда на Дальхимпром, один из пассажиров начал душить хозяина машины.

Водитель начал останавливаться и чтобы выбраться из удушающего приема, принял решение съехать в кювет. После чего на место происшествия были вызваны полицейские.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, злоумышленники пытались убежать по водосточной трубе, но сделать им этого не удалось. После составления материалов на месте происшествия, трёх пассажиров доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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