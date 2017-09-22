Трое мужчин напали на водителя Prius во Владивостоке

Водитель начал останавливаться и чтобы выбраться из удушающего приема, принял решение съехать в кювет. После чего на место происшествия были вызваны полицейские.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, злоумышленники пытались убежать по водосточной трубе, но сделать им этого не удалось. После составления материалов на месте происшествия, трёх пассажиров доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.