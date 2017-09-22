Подросток получил огнестрельное ранение в ногу в Жамбылской области

21 сентября в 19:10 в Мойынкумский РОВД поступило сообщение о том, что 40-летний житель села Уланбель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелами в голову из гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра убил своих соседей ― 49 и 44 лет. Также ранение в ногу получил 16-летний племянник одного из погибших, который впоследствии был госпитализирован в Центральную районную больницу.

«На вызов выехала оперативная группа из пяти человек во главе с исполняющим обязанности начальника Мойынкумского РОВД Максатом Жаманкуловым. После прибытия на место преступления и последующего прочесывания местности подозреваемый был обнаружен возле дома № 16 по улице Абукадырова. Увидев полицейскую машину, преступник выстрелил в нее. Не дав ему возможности перезарядить ружье и произвести очередной выстрел, находящийся за рулем Максат Жаманкулов, рискуя жизнью, направил машину на стрелявшего. От удара преступник выронил ружье и попытался скрыться, но был задержан находившимися в автомашине полицейскими», ― говорится в сообщении.