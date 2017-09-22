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07:30 (мск), источник: Newtimes.kz

Подросток получил огнестрельное ранение в ногу в Жамбылской области

В селе Уланбель Мойынкумского района совершено двойное убийство, 16-летний племянник одной из жертв получил ранение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Источник: Newtimes.kz

21 сентября в 19:10 в Мойынкумский РОВД поступило сообщение о том, что 40-летний житель села Уланбель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелами в голову из гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра убил своих соседей ― 49 и 44 лет. Также ранение в ногу получил 16-летний племянник одного из погибших, который впоследствии был госпитализирован в Центральную районную больницу.

«На вызов выехала оперативная группа из пяти человек во главе с исполняющим обязанности начальника Мойынкумского РОВД Максатом Жаманкуловым. После прибытия на место преступления и последующего прочесывания местности подозреваемый был обнаружен возле дома № 16 по улице Абукадырова. Увидев полицейскую машину, преступник выстрелил в нее. Не дав ему возможности перезарядить ружье и произвести очередной выстрел, находящийся за рулем Максат Жаманкулов, рискуя жизнью, направил машину на стрелявшего. От удара преступник выронил ружье и попытался скрыться, но был задержан находившимися в автомашине полицейскими», ― говорится в сообщении.

Полицейские ружье изъяли, подозреваемый в совершении двойного убийства дал признательные показания.

В настоящее время ведется досудебное расследование, выясняются мотивы совершения тяжкого преступления. Подозреваемый водворен в ИВС Шуского района.

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