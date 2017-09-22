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07:38 (мск), источник: РИА Новости

Жительница Мехико рассказала, как выжила при землетрясении

МЕХИКО, 22 сен — РИА Новости, Елена Карьгина, Дмитрий Знаменский. Живущая в Мексике уроженка Украины Галя Длужинская находилась в офисном здании, когда в Мехико началось сильное землетрясение 19 сентября. Она рассказала РИА Новости о своих ощущениях во время подземных толчков и о том, как выбиралась из развалин в течение семи минут.

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Согласно последним данным, число жертв землетрясения выросло до 273 человек.

По словам собеседницы агентства, в тот день она собралась на первое занятие на курсах в центре Мехико. Занятия проходили на втором этаже шестиэтажного офисного здания. Как и по всей стране, 19 сентября там проводили учебную тревогу в память о разрушительном землетрясении 1985 года.

Уже когда мы начали спускаться, было понятно, что лестница узкая, ступеньки тоже, проходы маленькие, во всем доме очень много стекла, дом не выдержит землетрясения.

По ее словам, из здания вышли примерно 200−300 человек, это была в основном молодежь около 30 лет.

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Как отметила собеседница агентства, в 13.14 по местному времени в доме почувствовали первые толчки настоящего землетрясения. Парты и стулья подкинуло вверх, все одновременно побежали к двери.

«На пролете между вторым и первым этажом все пошло из стороны в сторону, меня откинуло к стене, а потом все упало. В тот момент я даже не поняла, что здание рушится», — рассказала Длужинская. Стало темно, послышались звуки падающих камней и бьющегося стекла, все начали кричать. Организовал паникующих людей один из мексиканцев, призвавший всех встать и, держась друг за друга, искать выход.

По словам женщины, они шли цепочкой примерно пять минут, а потом увидели дверь и свет с улицы, проникавший через разбитое стекло решетчатой двери, которая была заперта. «Я даже начала прикидывать, пролезу ли я через эти железные квадратики — я же маленькая, худенькая. Люди сверху напирали, мы закричали: «Откройте, мы тут живые! », — вспоминает Длужинская.

Появившийся охранник открыл дверь ключом, прохожие снаружи раскидали обломки, заблокировавшие дверь, и людей буквально вынесло наружу.

Над домом еще стояло облако пыли.

Всего с начала толчков до выхода на улицу, по оценкам Длужинской, прошло около семи минут.

«Но эти семь минут, мне кажется, длились семь часов», — отмечает она.

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Галя отделалась синяками и царапинами, сохранив даже сумку, которую она схватила перед тем как выбежать. «Мы обнимались и плакали и чувствовали себя чем-то большим, чем одна семья. Нам повезло, что при падении дома образовалось некое безопасное пространство, в котором мы оказались. Это просто второе рождение», — сказала Длужинская.

Из обрушившегося при землетрясении дома № 286 по улице Альваро Обрегон удалось самим выйти 25 людям. Все 11 однокурсников Гали выжили. Разбор завалов этого дома начался сразу же и продолжается до сих пор. По последним данным, спасатели достали из-под обломков 28 человек. По мнению Длужинской, там остается еще около ста человек.

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