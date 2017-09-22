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07:31 (мск), источник: Newtimes.kz

В Казахстане сгорел вертолет Ми-2 алматинской авиакомпании

Возгорание вертолета Ми-2 произошло после жесткой посадки, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По данным комитета гражданской авиации МИР РК, членам экипажа удалось выжить.

«КГА МИР РК сообщает о жесткой посадке вертолета Ми-2 авиакомпании “Тянь-Шань”, произошедшей сегодня, 22 сентября 2017 г., экипаж жив», — говорится в официальном сообщении.

По некоторым данным, авиаинцидент случился недалеко от Акколя, в Акмолинской области.

«Сегодня, недалеко от Акколь, Акмолинской области, произошла авиакатастрофа. Около семи утра, вертолет МИ-2, авиакомпании “Тянь — Шань” произвел жёсткую посадку и сгорел. Жертв нет, экипаж успел покинуть борт. Механик в больнице. Вертолет использовался в наблюдении за лесами», — пишет Денис Кривошеев на своей странице в Facebook.

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