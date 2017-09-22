Прокуроры требуют продлить арест троих полицейских, задержанных по делу о гибели Андрея Брагуцы.

Запрос рассмотрит сегодня столичный суд. Подозреваемые могут останутся в изоляторе еще на 30 суток.

Ранее их поместили под стражу на 20 суток. В деле фигурируют еще 10 полицейских, которых обвиняют в бесчеловечном отношении, а также четыре сокамерника жертвы.