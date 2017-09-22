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08:04 (мск), источник: Publika.md

Прокуроры требуют продлить арест троих полицейских, задержанных по делу о гибели Андрея Брагуцы

Прокуроры требуют продлить арест троих полицейских, задержанных по делу о гибели Андрея Брагуцы.

Запрос рассмотрит сегодня столичный суд. Подозреваемые могут останутся в изоляторе еще на 30 суток.

Ранее их поместили под стражу на 20 суток. В деле фигурируют еще 10 полицейских, которых обвиняют в бесчеловечном отношении, а также четыре сокамерника жертвы.

Андрея Брагуцу задержали 15 августа за нарушение правил дорожного движения и сопротивление полиции. Скончался он 26-го августа в больнице тюрьмы Прункул. Причиной смерти стала пневмония.

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