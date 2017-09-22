В селе Кунича района Флорешть градом побило 100 га садов

В Службе чрезвычайных ситуаций сообщают, что ущерб еще предстоит подсчитать. Этим займется специальная комиссия.



Фермеры из села Кунича Флорештского района говорят, что град уничтожил по меньшей мере 100 гектаров садов.



«Сначала, минут пять, шел дождь, а потом еще примерно столько же лил дождь с градом. Небо было покрыто черными тучами, было страшно. Старожилы говорят, что такого в наших краях давно не было».



В селе Олишканы Шолданештского района ветер сорвал шифер с крыши местной гимназии, центра общественного здоровья и нескольких частных домов. А в селе Кобыля пострадали 40 гектаров садов и 20 гектаров сои.