В Приморье оценили ущерб дорогам от паводка в августе

Источник: РИА Новости

«По результатам обследования сформированы дефектные ведомости и перечень участков дорог, подлежащих восстановлению. На сегодняшний день комиссией подтверждено повреждение 144 километров автомобильных дорог регионального и местного значения, 19 мостов, из которых разрушены четыре, и 51 водопропускной трубы. Росавтодором приняты к утверждению объемы на общую сумму 510 миллионов рублей», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора.

По данным властей, все поврежденные дороги в крае полностью восстановят до конца года, а мосты — в 2018 году. В этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 сооружений.