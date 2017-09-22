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07:53 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье оценили ущерб дорогам от паводка в августе

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости. Мощный паводок в августе нанес ущерб дорогам Приморья на сумму 510 миллионов рублей, эту цифру утвердил Росавтодор, сообщает администрация края.

Источник: РИА Новости

«По результатам обследования сформированы дефектные ведомости и перечень участков дорог, подлежащих восстановлению. На сегодняшний день комиссией подтверждено повреждение 144 километров автомобильных дорог регионального и местного значения, 19 мостов, из которых разрушены четыре, и 51 водопропускной трубы. Росавтодором приняты к утверждению объемы на общую сумму 510 миллионов рублей», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора.

По данным властей, все поврежденные дороги в крае полностью восстановят до конца года, а мосты — в 2018 году. В этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 сооружений.

Мощные ливни в начале августа вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент дорожное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено, в районах продолжается восстановление домов. Режим ЧС сохраняется еще в четырех районах края.

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