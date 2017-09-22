В Вихоревке больше тысячи человек нуждаются в срочном переселении

Источник: Вести Иркутск

— Вот такие у нас подъезды. Жить невыносимо, стены рушатся. Трещины сквозные, прям в квартиру.

Как они будут зимовать, жители улицы Пионерской в Вихоревке даже предположить боятся. Хотя и есть печальный опыт. А о помощи просят давно, и местные власти их даже слышат иногда. Комиссия из администрации сюда приходила и всё видела своими глазами. 11 лет назад:

— Делали фотографии у нас. Крышу, стены. Крыша как протекала, так она и протекает, никто ничего не делает. На кухне, в ванной, в комнатах некоторых есть плесень. Вот, сделали ремонт косметический, всё потихоньку отходит.

Невесёлый маршрут по местам ЖК-катастрофы продолжаем по старшинству. Вот уже и улица Комсомольская:

— Своими силами жители что-то пытаются сделать. Стены штукатурятся, штукатурка через короткое время обваливается. Потому что вытяжки в этих домах не работают.

Эти деревянные двухэтажки в Вихоревке построили в начале 70-х. Ударными темпами, в короткие сроки, лишь бы люди не остались на улице. Таких домов по России десятки тысяч и обычно их называют: ВЖУ. Временные жилищные условия:

— Люди замерзают. Пол холодный, всё сделано очень похабно.

— Ведь провалится дом! Стены в два кирпича сделаны, они все гнилые, все проношены. И кому-то на голову упадёт. Кто будет за это отвечать?! А они говорят: не знаем. А мы же платим деньги за всё это. А они — не знаем. Как так, не знать?