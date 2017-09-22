Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
1035 лет назад погибла Грейс Келли
07:54 (мск), источник: Вести Иркутск

В Вихоревке больше тысячи человек нуждаются в срочном переселении

В Вихоревке больше тысячи человек нуждаются в срочном переселении. Их дома давно прогнили и едва не разваливаются. Отчаявшись быть услышанными властями, люди выложили в интернет свои аварийные будни.

Источник: Вести Иркутск

— Вот такие у нас подъезды. Жить невыносимо, стены рушатся. Трещины сквозные, прям в квартиру.

Как они будут зимовать, жители улицы Пионерской в Вихоревке даже предположить боятся. Хотя и есть печальный опыт. А о помощи просят давно, и местные власти их даже слышат иногда. Комиссия из администрации сюда приходила и всё видела своими глазами. 11 лет назад:

— Делали фотографии у нас. Крышу, стены. Крыша как протекала, так она и протекает, никто ничего не делает. На кухне, в ванной, в комнатах некоторых есть плесень. Вот, сделали ремонт косметический, всё потихоньку отходит.

Невесёлый маршрут по местам ЖК-катастрофы продолжаем по старшинству. Вот уже и улица Комсомольская:

— Своими силами жители что-то пытаются сделать. Стены штукатурятся, штукатурка через короткое время обваливается. Потому что вытяжки в этих домах не работают.

Эти деревянные двухэтажки в Вихоревке построили в начале 70-х. Ударными темпами, в короткие сроки, лишь бы люди не остались на улице. Таких домов по России десятки тысяч и обычно их называют: ВЖУ. Временные жилищные условия:

— Люди замерзают. Пол холодный, всё сделано очень похабно.

— Ведь провалится дом! Стены в два кирпича сделаны, они все гнилые, все проношены. И кому-то на голову упадёт. Кто будет за это отвечать?! А они говорят: не знаем. А мы же платим деньги за всё это. А они — не знаем. Как так, не знать?

Претензии люди предъявляют коммунальщикам, но оказалось: управляющей компании у двухэтажек нет. Слишком мало квартир в каждом доме. Поэтому за ветхое и аварийное жильё отвечает муниципалитет. И вот что ответила нам первый заместитель главы Анна Попова: сегодня такого жилья в Вихоревке 18 000 квадратных метров. По данным администрации, в невыносимых условиях живут более 1000 человек. А решить проблему самостоятельно власти не в силах, нужна поддержка из областного бюджета. Кстати, в том же официальном ответе сообщается: в 2014-м и 2015-м годах по региональной подпрограмме новые квартиры взамен аварийных получили 30 семей. Осталось расселить 366. Вот такая статистика. Пока же отчаявшиеся жильцы снимают видеоролики и буквально кричат о своих проблемах в интернете.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
Умерла самая богатая женщина мира
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь