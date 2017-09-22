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07:55 (мск), источник: Восток Медиа

Уссурийск заполонили полчища крыс

Опасных грызунов видели уже в нескольких районах города.

После августовских потопов на Уссурийск обрушилась новая напасть — крысы. Они расплодились сразу в нескольких районах города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жители Уссурийска сообщают о том, что в последнее время в городе буквально атаковали крысы. Этих неприятных грызунов хватало и раньше, что неудивительно: проблема свалок до сих пор остаётся актуальной для города. Однако после циклона, который обрушился в августе, крыс стало гораздо больше. Данную тему поднял популярный уссурийский блогер Марк Чернослив. На своей странице в Instagram он опубликовал видеоролик, присланный подписчицей.

По словам горожанки, эту упитанную крысу сняли возле многофункционального центра (МФЦ) на улице Некрасова. «После наводнения в центре города все чаще стали появляться крысы. Причем не самые маленькие. И ничего их не пугает», — прокомментировала она видео.

Ролик моментально стал темой для бурных обсуждений. Другие жители Уссурийска подтвердили, что в последнее время город действительно буквально заполонили опасные грызуны. И если появление крысы возле МФЦ не такая уж сенсация (они бегают там постоянно, из-за огромной мусорки прямо за зданием), то на некоторых улицах таких животных стали замечать совсем недавно.

«В центре города их много стало. Хотя местным котам в радость. В день 2−3 пойманных крысы нахожу», — рассказала одна из жительниц Уссурийска.

«На Ленинградской улице дохлые крысы валяются прямо на тротуаре. Дети, которые учатся в 24-й школе, постоянно на них натыкаются», — поделилась своей историей другая горожанка.

Причина такой возросшей активности грызунов остаётся загадкой для уссурийцев. Однако некоторые полагают, что причиной этого стали как раз прошедшие летом дожди. Из-за наводнения в городе серьёзно поднялся уровень грунтовых вод, и норы крыс до сих пор затоплены.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что после мощных ливней в Уссурийске затопило около 300 частных домов и более 1000 придомовых территорий, в сёлах городского округа — 45 домов и 1370 территорий. Целые районы города остались без света.

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