Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
08:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

На автодороге «Меридиан» в утренний час-пик перевернулась фура

Движение транспорта затруднено.

Источник: Аргументы и факты

Автомобильная пробка образовалась на улице Новомеханической в утренний час-пик, в пятницу, 22 сентября, из-за перевернувшегося грузовика, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» с места ДТП.

«Грузовой автомобиль опрокинулся на автодороге “Меридиан” в Челябинске примерно в 8.15 часов, — рассказала “АиФ-Челябинск” инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города Алёна Безменова. — В результате ДТП никто не пострадал, водителю грузовика госпитализация не понадобилась. На месте работает экипаж ДПС».

Судя по фотографии с места ДТП, перевернувшаяся фура перекрыла движение в попутном направлении, а также затруднила движение транспортных средств по «встречке». Автоинспекторы в настоящее время пытаются восстановить автомобильное движение на участке в Калининском районе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Астероид в 2 раза больше Челябинского приближается к Земле
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
«Ночных волков» лишают земли
Названы российские города с самым грязным воздухом
Петербургских должников накажут холодными батареями
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь