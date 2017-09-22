На автодороге «Меридиан» в утренний час-пик перевернулась фура

Источник: Аргументы и факты

Автомобильная пробка образовалась на улице Новомеханической в утренний час-пик, в пятницу, 22 сентября, из-за перевернувшегося грузовика, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» с места ДТП.

«Грузовой автомобиль опрокинулся на автодороге “Меридиан” в Челябинске примерно в 8.15 часов, — рассказала “АиФ-Челябинск” инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города Алёна Безменова. — В результате ДТП никто не пострадал, водителю грузовика госпитализация не понадобилась. На месте работает экипаж ДПС».