На автодороге «Меридиан» в утренний час-пик перевернулась фура
Движение транспорта затруднено.
Движение транспорта затруднено.
Автомобильная пробка образовалась на улице Новомеханической в утренний
«Грузовой автомобиль опрокинулся на автодороге “Меридиан” в Челябинске примерно в 8.15 часов, — рассказала “АиФ-Челябинск” инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города Алёна Безменова. — В результате ДТП никто не пострадал, водителю грузовика госпитализация не понадобилась. На месте работает экипаж ДПС».
Судя по фотографии с места ДТП, перевернувшаяся фура перекрыла движение в попутном направлении, а также затруднила движение транспортных средств по «встречке». Автоинспекторы в настоящее время пытаются восстановить автомобильное движение на участке в Калининском районе.