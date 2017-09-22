Сегодня утром, 22 сентября, главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал недавнюю аварию в Зинино. Напомним, что тогда под поезд угодила 56-летняя женщина за рулем «Рено Флюенс».

— Меня часто спрашивают про этот случай. Сейчас в деле разбирается Следственный комитет. На женщину, которая проехала на запрещающий сигнал светофора и обогнала «Рено» возбужден протокол об административном нарушении. Следователи выясняют степень вины участников ДТП. По итогам будет установлено, виновен ли в аварии водитель «Таурега», — объяснил Гильмутдинов во время прямого эфира.