Деревья во дворах и парках вырубают в Усолье-Сибирском
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Жители обратились в местную администрацию. Там им объяснили, что все эти деревья — старые и могут быть опасны. Например, упасть при сильном ветре. Однако люди уверяют, что выглядят тополя вполне здоровыми. Так ли это, выясняли сегодня корреспонденты «Вести-Иркутск». И вместе с фитопатологом выехали на место. Специалист подтвердила — вырубленные деревья украшать город действительно уже не могли.
— Видите вот это вот потемнение? Здесь уже развивается стволовая гниль. То есть это дерево только здесь живёт. А вот это уже начинает повреждаться. Стволовые гнили уже, развиваются, конечно, в этих деревьях. Но они бы ещё простояли, — говорит заместитель заведующего отделом карантина растений Иркутской межобластной ветлаборатории Татьяна Морозова.
Но простояли бы не больше десятка лет. В Усольской мэрии заверили, что голыми дворы и парки не останутся.
— Мы планируем начать все посадки деревьев — хвойных пород в основном — в мае следующего года, — говорит заместитель главы администрации