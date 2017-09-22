Деревья во дворах и парках вырубают в Усолье-Сибирском

Источник: Вести Иркутск

Жители обратились в местную администрацию. Там им объяснили, что все эти деревья — старые и могут быть опасны. Например, упасть при сильном ветре. Однако люди уверяют, что выглядят тополя вполне здоровыми. Так ли это, выясняли сегодня корреспонденты «Вести-Иркутск». И вместе с фитопатологом выехали на место. Специалист подтвердила — вырубленные деревья украшать город действительно уже не могли.

— Видите вот это вот потемнение? Здесь уже развивается стволовая гниль. То есть это дерево только здесь живёт. А вот это уже начинает повреждаться. Стволовые гнили уже, развиваются, конечно, в этих деревьях. Но они бы ещё простояли, — говорит заместитель заведующего отделом карантина растений Иркутской межобластной ветлаборатории Татьяна Морозова.

Но простояли бы не больше десятка лет. В Усольской мэрии заверили, что голыми дворы и парки не останутся.