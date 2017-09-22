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08:12 (мск), источник: Вести - Красноярск

На Талнахской обогатительной фабрике загорелась крыша цеха

Крупный пожар в Норильске. Там загорелась Талнахская обогатительная фабрика. А точнее, крыша одного из цехов. Площадь возгорания — 500 квадратных метров.

Источник: Вести - Красноярск

4 человека тушили два часа. Клубы дыма было видно из любой точки северного города. Компания «Норникель» сообщает, что производство работает в штатном режиме. Причины пожара пока не называются.


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