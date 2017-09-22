На трассе М5 «Урал» в ДТП с фурой погибла женщина
Еще один человек пострадал.
Еще один человек пострадал.
Поздним вечером 21 сентября 2017 года на 1642-м километре федеральной трассы М5 «Урал» (Челябинская область) лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и фура Mercedes.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, на встречную полосу при обгоне выехал 42-летний водитель легковушки. При этом на данном участке обгон был запрещен.
37-летняя пассажирка «десятки» скончалась на месте. Виновник аварии получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.