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08:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На трассе М5 «Урал» в ДТП с фурой погибла женщина

Еще один человек пострадал.

Поздним вечером 21 сентября 2017 года на 1642-м километре федеральной трассы М5 «Урал» (Челябинская область) лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и фура Mercedes.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, на встречную полосу при обгоне выехал 42-летний водитель легковушки. При этом на данном участке обгон был запрещен.

37-летняя пассажирка «десятки» скончалась на месте. Виновник аварии получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

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