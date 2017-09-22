Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Румынии щелкнул по носу Порошенко на Генассамблее ООН
Удивительные факты о сексе из мира животных
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Американцы потерпели в Сирии целую серию поражений – СМИ
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала красу и молодость
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
14События недели в фотографиях
15:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Главбух детсада осуждена на Дону за присвоение более 4,7 млн рублей

Главбух детсада осуждена за присвоение более 4,7 млн рублей в Зерноградском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установлено судом, в 2011—2016 годах обвиняемая, имея доступ к электронной подписи руководителя детсада, составляла и представляла в банк подложные платежные реестры.

Таким способом она перевела с расчетного счета дошкольного учреждения на свой счет более 4,7 млн рублей, выделенные из областного бюджета для выплат сотрудникам детсада.

Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере) и приговорил ее к полутора годам колонии общего режима.

С сужденной взыскана сумма причиненного ею ущерба.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Боялась остаться старой девой». Елена Исинбаева о личной жизни и страхах юности
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
Родченков назвал РФ самым организованным допинговым нарушителем
Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов
Как российские военные прорвали окружение в Сирии. Подробности
Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь