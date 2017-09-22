Главбух детсада осуждена на Дону за присвоение более 4,7 млн рублей
Главбух детсада осуждена за присвоение более 4,7 млн рублей в Зерноградском районе Ростовской области, сообщает
Главбух детсада осуждена за присвоение более 4,7 млн рублей в Зерноградском районе Ростовской области, сообщает
Как установлено судом, в 2011—2016 годах обвиняемая, имея доступ к электронной подписи руководителя детсада, составляла и представляла в банк подложные платежные реестры.
Таким способом она перевела с расчетного счета дошкольного учреждения на свой счет более 4,7 млн рублей, выделенные из областного бюджета для выплат сотрудникам детсада.
Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере) и приговорил ее к полутора годам колонии общего режима.
С сужденной взыскана сумма причиненного ею ущерба.