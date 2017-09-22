Школьница пропала в Нижнем Тагиле

Кристина Шарова, 16 лет от роду, в понедельник ушла в школу и больше не возвращалась, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«От классного руководителя мама узнала, что девушка в школу не приходила. Родные попытались самостоятельно разыскать девочку, но ничего не получилось, на связь она не выходит», — говорится в сообщении.

Полицейские проверили знакомых, одноклассников девушки, традиционные места сбора ее ровесников на территории района, неоднократно звонили ей по телефону. Но пока найти ее не удалось.

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«На розыск несовершеннолетней ориентированы все отделы полиции межмуниципального управления МВД России “Нижнетагильское”, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб», — информирует полицейский главк.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения пропавшей девушки, просьба сообщить в полицию.

Это не первый случай безвестного исчезновения девушки на территории УрФО. Так, правоохранители Тюменской области уже почти месяц ищут Алены Красноперову, 2000 года рождения.