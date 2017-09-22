Школьница пропала в Нижнем Тагиле
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 22 сентября, ИА УралПолит.Ru. Полиция Нижнего Тагила разыскивает пропавшую 16-летнюю школьницу.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 22 сентября, ИА УралПолит.Ru. Полиция Нижнего Тагила разыскивает пропавшую 16-летнюю школьницу.
Кристина Шарова, 16 лет от роду, в понедельник ушла в школу и больше не возвращалась, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.
«От классного руководителя мама узнала, что девушка в школу не приходила. Родные попытались самостоятельно разыскать девочку, но ничего не получилось, на связь она не выходит», — говорится в сообщении.
Полицейские проверили знакомых, одноклассников девушки, традиционные места сбора ее ровесников на территории района, неоднократно звонили ей по телефону. Но пока найти ее не удалось.
«На розыск несовершеннолетней ориентированы все отделы полиции межмуниципального управления МВД России “Нижнетагильское”, наряды
Всех, кто располагает информацией о месте нахождения пропавшей девушки, просьба сообщить в полицию.
Это не первый случай безвестного исчезновения девушки на территории УрФО. Так, правоохранители Тюменской области уже почти месяц ищут Алены Красноперову, 2000 года рождения.
Вечером 26 августа 2017 года она ушла из своего дома по улице Алексеева села Истошино Бердюжского района и неизвестно, где она теперь.