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09:03 (мск), источник: VN.ru

Ночную погоню за «семеркой» устроили по улицам Коченево

Житель Черепаново угнал автомобиль в Коченево Новосибирской области, чтобы с ветерком добраться до дома. Именно к этой версии склоняется следствие после общения с молодым угонщиком.

Изрядно выпивший парень угнал машину у жителя Коченево, проживающего в доме по улице Юбилейная. Хозяин «семерки», обнаружив пропажу своего авто, кинулся со своим знакомым в погоню. Они сразу же сообщили в дежурную часть о произошедшем.

Полицейские подключились к ночной погоне, которая продолжалась еще несколько километров. На автодороге Коченево-Целинное подозреваемый бросил «Жигули», попытался убежать, но был задержан.

Жительница южной стороны Коченево Оксана Кренкова вместе с мужем стала невольной свидетельницей погони. «Только вышли на Рабочую улицу, как услышали звуки сирены и требования сотрудников ДПС остановиться, “Жигули” летело прямо пулей! Мы испуганно спустились с дороги, думали, кого-то пьяного поймали, а утром узнали, что это угонщика преследовали», — рассказала женщина.

Как выяснилось позже, 19-летний задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Устанавливаются мотивы преступления, сотрудники полиции не исключают, что таким способом молодой человек рассчитывал добраться до дома.

Если его вина будет доказана, то парню грозит минимум 2 года лишения свободы.

В июле 2017 года подобный инцидент произошел в Новосибирске. Сотрудники ДПС устроили погоню за «Жигулями», за рулем которых находился несовершеннолетний водитель. Автомобиль юноша взял у родственника. Было ли это согласовано с хозяином машины, остается неизвестным.

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