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08:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

В центре Перми иномарка сбила 88-летнюю пенсионерку

У пожилой женщины — травма бедра.

Днём 21 сентября в центре Перми произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба краевой полиции, около 12 часов на улице Хохрякова автомобиль Ford Fusion сбил пешехода.

50-летний водитель на иномарке двигался задним ходом в районе дома № 102 по ул. Ленина. Мужчина не заметил 88-летнюю женщину и наехал на пешехода.

«В результате ДТП пострадавшая получила травму бедра и была доставлена в больницу, ей рекомендовано амбулаторное лечение. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

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