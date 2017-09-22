В центре Перми иномарка сбила 88-летнюю пенсионерку
У пожилой женщины — травма бедра.
У пожилой женщины — травма бедра.
Днём 21 сентября в центре Перми произошло ДТП.
Как сообщает
50-летний водитель на иномарке двигался задним ходом в районе дома № 102 по ул. Ленина. Мужчина не заметил 88-летнюю женщину и наехал на пешехода.
«В результате ДТП пострадавшая получила травму бедра и была доставлена в больницу, ей рекомендовано амбулаторное лечение. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.