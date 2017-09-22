Уголовное дело завели по факту массового отравления школьников Волгодонска
Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления учеников школы № 21 Волгодонска.
Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления учеников школы № 21 Волгодонска.
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Как установлено следствием, при приготовлении пищи в школе не были выполнены необходимые процедуры для обеспечения ее безопасности.
Следствием этого стало отравление 41 ученика, семеро из которых были госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы с диагнозом «острый инфекционный гастрит».