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09:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Уголовное дело завели по факту массового отравления школьников Волгодонска

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления учеников школы № 21 Волгодонска.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело завели по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление).

Как установлено следствием, при приготовлении пищи в школе не были выполнены необходимые процедуры для обеспечения ее безопасности.

Следствием этого стало отравление 41 ученика, семеро из которых были госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы с диагнозом «острый инфекционный гастрит».

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