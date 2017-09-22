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11:00 (мск), источник: Newslab.ru

Следователь с фальшивыми документами попалась в Красноярском крае

Она проработала в ГСУ СК России по краю несколько лет.

В Красноярском крае заместителя руководителя территориального следственного отдела ГСУ СК России по краю уличили в использовании подложных документов. Как рассказали в краевой прокуратуре, в 2008 году при устройстве на должность следователя женщина представила диплом Красноярского государственного аграрного университета. Согласно документу, ей была присвоена квалификация юриста по специальности «юриспруденция».

Прокуроры установили, что фактически сотруднице краевого Следственного комитета квалификация «юрист» не присваивалась, диплом о высшем профессиональном образовании не выдавался.

В отношении злоумышленницы прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» будет направлено в Центральный суд города Красноярска.

За представление фальшивого диплома следователю может грозить штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на полгода.

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