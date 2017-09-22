В НСО СК заинтересовался случаем, когда ребенок травмировался на горке

В Новосибирской области 9-летний ребенок травмировался на горке, после чего попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного Комитета России по Новосибирской области.

Мальчик играл на детской площадке в Бердске, где на него упала железная конструкция. Инцидент произошел 16 сентября на улице Комсомольской в Бердске. Четверо ребят пытались перенести горку, и в итоге она упала 9-летнему мальчику на руку.