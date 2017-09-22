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08:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В НСО СК заинтересовался случаем, когда ребенок травмировался на горке

Железная горка упала на несовершеннолетнего в городе Бердске.

В Новосибирской области 9-летний ребенок травмировался на горке, после чего попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного Комитета России по Новосибирской области.

Мальчик играл на детской площадке в Бердске, где на него упала железная конструкция. Инцидент произошел 16 сентября на улице Комсомольской в Бердске. Четверо ребят пытались перенести горку, и в итоге она упала 9-летнему мальчику на руку.

Ребенок сломал правую руку в двух местах. Его с травмами доставили в больницу. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, дается оценка деятельности муниципалитета. Нужно проверить, насколько администрация хорошо исполняла обязанности по содержанию конструкции в безопасном для людей состоянии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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