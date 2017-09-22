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08:38 (мск), источник: РИА Новости

Под Челябинском восстановили электроснабжение, нарушенное упавшим деревом

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в Ашинском районе Челябинской области, нарушенное в четверг упавшим на провода деревом и в результате чего оставались без электричества около 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго».

По данным энергокомпании, в четверг в 14.21 (12.21 мск) произошло технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ «Амет — Симская-1 и 2ц». Без электроснабжения остались порядка 30 тысяч жителей части города Аша Челябинской области, причина случившегося была неизвестна.

«Персонал Златоустовских электрических сетей филиала ОАО “МРСК Урала” — “Челябэнерго” немедленно прибыл на место. В результате обхода воздушной линии энергетики обнаружили спиленное дерево на проводах. После оперативных действий в 17.39 (15.39 мск) электроснабжение потребителей было восстановлено по временной схеме в полном объеме», — говорится в сообщении.

В настоящее время организованы аварийно-восстановительные работы, уточняется в сообщении.

Энергокомпания напоминает, что несанкционированные рубки не только угрожают электробезопасности и наносят ущерб потребителям и энергетикам, но «черные лесорубы» рискуют жизнью и здоровьем. При падении дерева на провода воздушной линии, находящейся под напряжением, нарушители рискуют получить травмы, не совместимые с жизнью, в результате поражения электротоком, добавляет пресс-служба.

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