Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ядерные боеголовки: Москва приготовила для США неприятный сюрприз
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Умерла самая богатая женщина мира
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: молодая жена Градского впервые рассказала об их сыне
СМИ: Кудрявцева показала фото с мужем в праздник
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
"Словно девочка": Галкин показал фото с молодой Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8В Москве открыли памятник Калашникову
11:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мотоциклист скончался после ДТП в Октябрьском районе

Водитель мотоцикла скончался после ДТП в Октябрьском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошел 21 сентября около 16.00 на 17-м километре дороги Новочеркасск — Каменоломни.

Согласно предварительной информации, мотоцикл врезался в остановившуюся для поворота налево «ГАЗель».

От полученных при столкновении травм мотоциклист скончался по пути в больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту аварии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Революционный тверк. Номер школьницы произвёл фурор в шоу «Танцы на ТНТ»
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
В России за неделю были «заминированы» более тысячи зданий
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Бизнесмена Умара Джабраилова отправили на психиатрическую экспертизу
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь