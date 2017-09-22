Мотоциклист скончался после ДТП в Октябрьском районе
Водитель мотоцикла скончался после ДТП в Октябрьском районе Ростовской области.
Водитель мотоцикла скончался после ДТП в Октябрьском районе Ростовской области.
Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошел 21 сентября около 16.00 на 17-м километре дороги Новочеркасск — Каменоломни.
Согласно предварительной информации, мотоцикл врезался в остановившуюся для поворота налево «ГАЗель».
От полученных при столкновении травм мотоциклист скончался по пути в больницу.
В настоящее время полицейские проводят проверку по факту аварии.