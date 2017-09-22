Режим ЧС введен на месте пожара в центре Ростова

«Это сделано в целях ликвидации последствий пожара, восстановления нарушенных условий жизнедеятельности и исключения угрозы жизни и здоровью людей», — говорится в сообщении.

В зону чрезвычайной ситуации включены здания по адресам: пер. Семашко, 50, 50 «б» и 55 и расположенная между ними территория. Режим ЧС будет действовать до завершения первоочередных работ.

Добавим, что в городе также создан оперативный штаб по предотвращению чрезвычайных ситуаций.