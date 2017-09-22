Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Украина выплатила России $3 млрд
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
«Осталось ждать нам с вами 12 лет»: Жириновский об "эпохе" Путине
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
20В Мексике произошло мощное землетрясение
09:37 (мск), источник: Городской репортер

Режим ЧС введен на месте пожара в центре Ростова

На нескольких объектах в Ленинском районе Ростова введен режим ЧС из-за крупного пожара в отеле, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Это сделано в целях ликвидации последствий пожара, восстановления нарушенных условий жизнедеятельности и исключения угрозы жизни и здоровью людей», — говорится в сообщении.

В зону чрезвычайной ситуации включены здания по адресам: пер. Семашко, 50, 50 «б» и 55 и расположенная между ними территория. Режим ЧС будет действовать до завершения первоочередных работ.

Добавим, что в городе также создан оперативный штаб по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Напомним, пожар в здании отеля в пер. Семашко, 50 «б» произошел днем 21 сентября. Площадь возгорания превысила 800 кв. м. В результате пожара погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
«Ночных волков» лишают земли
Названы российские города с самым грязным воздухом
Петербургских должников накажут холодными батареями
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь