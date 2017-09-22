Следственный комитет раскрыл подробности расследования дела о нападении подростка на учительницу минской гимназии

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Парня осудили к восьми годам воспитательной колонии.

Теперь, когда в нашумевшем деле поставлена точка, специалисты Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз раскрыли детали расследования. Призвав журналистов и общественность абстрагироваться от эмоций и домыслов и выслушать объективные доводы, на основании которых недавно и принял решение Верховный Суд.

Об осмотре места происшествия

После совершения преступления осмотр места происшествия проводился с участием специалистов Госкомитета судебных экспертиз, — рассказал замначальника управления СК по Минску Евгений Архиреев. — Осматривали кабинет гимназии, ее территорию, а также прилегающую к ней. Были изъяты записи с видеокамер наружного наблюдения, допрошены люди, имеющие информацию о случившемся. С органами внутренних дел были проведены следственные действия и другие мероприятия, которые могли прояснить обстоятельства.

О версиях

Изначально рассматривались разные версии того, что могло случиться в тот злополучный день. В итоге с учетом полученных доказательств, в том числе показаний потерпевшей и свидетелей, основной стала одна — о причастности к покушению на жизнь педагога именно ученика 9-го класса Доната Скакуна. В последующем она полностью нашла свое подтверждение.

Были ли у следствия сомнения?

Слова неоднократно опрошенной потерпевшей (учительницы), отмечают в СК, были тщательно проверены и сопоставлены с другими доказательствами. Следствие полагает, что ее показания правдивы, логичны и последовательны, сомнений в них не возникло. Кстати, педагог изначально, истекая кровью в классе, сообщила коллегам и медикам, что преступление совершил ученик по фамилии Скакун.

Где нашли кровь жертвы?

Специалисты ГКСЭ установили, что на левой руке Доната, на его пиджаке, брюках, рубашке и туфлях имелась кровь потерпевшей. О характере образования брызг крови на изъятой одежде сказал представитель ГКСЭ Олег Куль: Образоваться они могут при взмахе предмета с кровью либо ударе по окровавленной поверхности, либо фонтанировании крови из поврежденных сосудов. Кровь педагога также обнаружили на рюкзаке Скакуна.

Продумал алиби?

На одежде гимназиста нашли кровь и его самого. В СК предположили: при нанесении ударов потерпевшей подозреваемый мог быть травмирован. И не ошиблись: на пальце правой руки подростка — ссадина. Он объяснил ее неудачным перелезанием через ограждение. Анализ же доказательств показал: после совершения преступления Скакун покинул территорию гимназии, чтобы избавиться от орудия и заручиться поддержкой одноклассника. Его он настойчиво звал прогуляться, чтобы потом тот рассказал о травмировании пальца в выгодном для Скакуна свете — мол, смотри, руку поранил, зацепившись за ограду. В СК уверены: иначе как умышленным формированием алиби это не назовешь.

Что произошло в тот день?

Расследованием установлено, что ученик Скакун утром 23 мая прошлого года в классе, воплощая в жизнь умысел на убийство преподавателя русского языка и литературы, из мести за якобы необъективную оценку знаний и прочее, действуя с особой жестокостью, нанес потерпевшей не менее 17 ударов ножом и твердым тупым предметом. В том числе в голову, шею и грудную клетку. Довести преступный умысел до конца помешало сопротивление женщины и вовремя оказанная медпомощь. Психиатрами болезненная мотивация поступка подростка была исключена.

Был ли нож и как получено признание?

Заявление (чистосердечное признание) 24 мая 2016-го Донат, отметили в СК, написал добровольно, без чьего-либо давления и диктовки. Подтверждение тому зафиксировано на видео. При этом данный документ не включался в список основных доказательств. Также изначально сообщалось о найденном возле гимназии ноже. Однако после его исследования выяснилось: он не является орудием преступления. Нож, с которым ученик хотел поквитаться с учителем, так и не найден.