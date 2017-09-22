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09:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Березовском обстрелявший таджика полицейский пошел под суд

Ему вменяют превышение полномочий.

В Березовский горсуд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего экс-полицейского (кинолога), который обстрелял гражданина Таджикистана. Ему вменяют превышение должностных полномочий, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, вечером 30 июня 2017 года у остановки Максима Горького пьяный обвиняемый в камуфляжной форме, представившись сотрудником полиции, потребовал у двух таджиков показать документы. Один из мигрантов убежал, а по второму кинолог открыл огонь.

Пострадавший обратился в больницу с сотрясением мозга и пулевым ранением головы. Спустя некоторое время обвиняемый был задержан.

«По данному факту, как только стало о нем известно, начальник регионального полицейского главка Михаил Бородин назначил проведение служебной проверки, в рамках которой поручил детально во всем разобраться и принять соответствующие меры реагирования. По ее итогам сотрудник ИВС ОВД Березовского 1979 года рождения был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а собранные материалы направили в территориальное подразделение Следственного комитета для рассмотрения и возбуждения уголовного дела. В ходе предстоящего судебного разбирательства, если вина подозреваемого подтвердится, он понесет предусмотренную законом уголовную ответственность», — прокомментировал инцидент официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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