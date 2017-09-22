Бывший директор «Энергоресурса» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 32 млн рублей

В Перми прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Энергоресурс», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.



По версии следствия, с 1 января 2012 года по 20 июня 2013 года компания обвиняемого поставляла тепло на машиностроительный завод им. Дзержинского. Директор «Энергоресурса» с целью уклонения от уплаты налогов, умышленно завысил расходы своей организации на покупку сырья.



Обвиняемый с помощью фиктивных фирм ООО «Гранд» и ООО «СтандартПлюс», которые в свою очередь какую-либо деятельность не осуществляли, оформил подложные документы на сырье, которое ООО «Энергоресурс» в действительности не приобреталось.



Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере не менее 32 млн рублей, пишет краевая прокуратура.