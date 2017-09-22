Бывший директор «Энергоресурса» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 32 млн рублей
Уголовное дело в отношении руководителя компании направлено в суд. Ему предписывают то, что он не выплатил налоги, путем подделки документов.
Уголовное дело в отношении руководителя компании направлено в суд. Ему предписывают то, что он не выплатил налоги, путем подделки документов.
В Перми прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Энергоресурс», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, с 1 января 2012 года по 20 июня 2013 года компания обвиняемого поставляла тепло на машиностроительный завод им. Дзержинского. Директор «Энергоресурса» с целью уклонения от уплаты налогов, умышленно завысил расходы своей организации на покупку сырья.
Обвиняемый с помощью фиктивных фирм ООО «Гранд» и ООО «СтандартПлюс», которые в свою очередь
Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере не менее 32 млн рублей, пишет краевая прокуратура.