Под Краснодаром задержали восемь поездов из-за пожара на товарняке
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Движение восьми пассажирских поездов было задержано на
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Движение восьми пассажирских поездов было задержано на
«На перегоне Гулькевичи —
По его словам, в результате ЧП произошла задержка до 3 часов восьми пассажирских поездов, в которых находились почти 2,5 тысячи человек.
По предварительным данным, пострадавших нет. В 05.10 мск движение на аварийном участке было восстановлено.