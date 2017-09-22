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09:12 (мск), источник: РИА Новости

Под Краснодаром задержали восемь поездов из-за пожара на товарняке

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Движение восьми пассажирских поездов было задержано на Северо-Кавказской железной дороге в Краснодарском крае из-за пожара в моторном отсеке грузового состава, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

«На перегоне Гулькевичи — Отрадо-Кубанское загорелся на площади 60 квадратных метров моторный отсек грузового поезда», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ЧП произошла задержка до 3 часов восьми пассажирских поездов, в которых находились почти 2,5 тысячи человек.

По предварительным данным, пострадавших нет. В 05.10 мск движение на аварийном участке было восстановлено.

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