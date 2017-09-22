В аэропорту Стамбула во время посадки разбился самолет

Источник: Publika.md

Сообщается, что командир экипажа частного борта TC-KON запросил аварийную посадку и команду спасателей к посадочной полосе в аэропорту Стамбула. Самолет совершал рейс в Республику Северного Кипра.

В 21.20 самолет поднялся в воздух из аэропорта им. Ататюрка, однако уже через 10 минут попросил об экстренной посадке.