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09:02 (мск), источник: Publika.md

В аэропорту Стамбула во время посадки разбился самолет

В аэропорту Стамбула имени Ататюрка вечером в четверг, 21 сентября, самолет разбился на взлетно-посадочной полосе, передает «Корреспондент».

Источник: Publika.md

Сообщается, что командир экипажа частного борта TC-KON запросил аварийную посадку и команду спасателей к посадочной полосе в аэропорту Стамбула. Самолет совершал рейс в Республику Северного Кипра.

В 21.20 самолет поднялся в воздух из аэропорта им. Ататюрка, однако уже через 10 минут попросил об экстренной посадке.

По информации очевидцев, борт совершил жесткую посадку и впоследствии выехал с полосы, а потом загорелся. Двое пилотов, стюардесса и один пассажир спасены.

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