В аэропорту Стамбула во время посадки разбился самолет
В аэропорту Стамбула имени Ататюрка вечером в четверг, 21 сентября, самолет разбился на
В аэропорту Стамбула имени Ататюрка вечером в четверг, 21 сентября, самолет разбился на
Сообщается, что командир экипажа частного борта
В 21.20 самолет поднялся в воздух из аэропорта им. Ататюрка, однако уже через 10 минут попросил об экстренной посадке.
По информации очевидцев, борт совершил жесткую посадку и впоследствии выехал с полосы, а потом загорелся. Двое пилотов, стюардесса и один пассажир спасены.