Петербуржец требовал миллион долларов, чтобы в метро не было взрыва
Сотрудники полиции задержали «анонима», который 21 сентября вымогал деньги, угрожая взрывом в петербургском метро. После поимки он уверял, что просто пошутил.
Сотрудники полиции задержали «анонима», который 21 сентября вымогал деньги, угрожая взрывом в петербургском метро. После поимки он уверял, что просто пошутил.
Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, звонок с угрозами поступил в единую службу 112 в четверг около часа дня. Не пожелавший представиться мужчина заявил, что его просили передать — если через час не будет собран миллион долларов, то на одной из станций петербургского метро произойдет взрыв.
Им оказался 33-летний житель Северной столицы. Он уверял, что сделал звонок просто из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.