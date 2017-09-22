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11:52 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржец требовал миллион долларов, чтобы в метро не было взрыва

Сотрудники полиции задержали «анонима», который 21 сентября вымогал деньги, угрожая взрывом в петербургском метро. После поимки он уверял, что просто пошутил.

Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, звонок с угрозами поступил в единую службу 112 в четверг около часа дня. Не пожелавший представиться мужчина заявил, что его просили передать — если через час не будет собран миллион долларов, то на одной из станций петербургского метро произойдет взрыв.

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Силовики не бросились собирать деньги, а буквально за пару часов не только вычислили, но и задержали телефонного вымогателя.

Им оказался 33-летний житель Северной столицы. Он уверял, что сделал звонок просто из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.

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