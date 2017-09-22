Петербуржец требовал миллион долларов, чтобы в метро не было взрыва

Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, звонок с угрозами поступил в единую службу 112 в четверг около часа дня. Не пожелавший представиться мужчина заявил, что его просили передать — если через час не будет собран миллион долларов, то на одной из станций петербургского метро произойдет взрыв.