В Омске будут судить «смотрящих» за поселком Береговой, избивавших горожан ради денег

Преступников задержали в апреле этого года. Именно к ним привели следы преступления, совершенного в поселке месяцем раньше. Тогда на двоих мужчин напали неизвестные, забрали деньги и избили так, что они оказались в больнице. Пострадавшие мужчины боялись обращаться в полицию, поскольку их запугали напавшие разбойники.

Тем не менее, правоохранители установили личности нападавших, не стали рисковать и отправили всех трех подозреваемых на время следствия за решетку. Однако вскоре 29-летнего подозреваемого отпустили, пояснили порталу Om1.ru в полиции.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

— Изначально подозреваемых было трое, в ходе расследования причастность одного из них установлена не была, он остался в уголовном деле в качестве свидетеля. В результате только в отношении двух лиц в ходе следствия удалось доказать причастность к совершенным преступлениям.

Себя бандиты считали борцами за справедливость. «За справедливостью смотрю. Чтобы люди поступали честно», — заявил один из них. Полиции удалось доказать, что двое мужчин, хоть и мнили себя «смотрящими», попросту грабили людей.

Во время расследования выяснилось, что с апреля 2016 по март 2017 года мужчины с помощью бит и ножей дважды нападали, грабили и избивали людей. Также разбойники требовали у жертв вернуть несуществующий долг, причем такой трюк они провернули 4 раза. В общей сложности от их нападений пострадали 7 омичей, а ущерб составил 34 600 рублей. Трем жертвам «смотрящих» потребовалась медицинская помощь: двое получили легкий вред здоровью, а один — средний.

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