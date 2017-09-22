Участки двух переулков у сгоревшего в Ростове отеля закрыли для транспорта
Участки двух переулков у сгоревшего 21 сентября в центре Ростова отеля закрыли для транспорта.
Участки двух переулков у сгоревшего 21 сентября в центре Ростова отеля закрыли для транспорта.
По информации городского департамента автодорог, с 21 сентября перекрыто движение по переулку Семашко между улицами Пушкинской и Большой Садовой, а также по переулку Малому от переулка Газетного до Семашко.
В сообщении поясняется, что ограничения введены с целью ликвидации последствий ЧП.
Напомним, информация о возгорании в 10-этажном здании отеля в переулке Семашко поступила к пожарным 21 сентября в 13.52.
Горели также семь автомобилей, стоявших у гостиницы. Пожар, площадь которого достигла 840 кв. метров, тушили 75 человек, было задействовано 25 единиц техники.
О ликвидации открытого горения было заявлено в 16.56. Полностью потушили пожар в 18.58.
В ходе ликвидации ЧП в отеле были обнаружены тела двоих мужчин. По факту их гибели завели уголовное дело.