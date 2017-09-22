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10:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Участки двух переулков у сгоревшего в Ростове отеля закрыли для транспорта

Участки двух переулков у сгоревшего 21 сентября в центре Ростова отеля закрыли для транспорта.

Источник: Аргументы и факты

По информации городского департамента автодорог, с 21 сентября перекрыто движение по переулку Семашко между улицами Пушкинской и Большой Садовой, а также по переулку Малому от переулка Газетного до Семашко.

В сообщении поясняется, что ограничения введены с целью ликвидации последствий ЧП.

Напомним, информация о возгорании в 10-этажном здании отеля в переулке Семашко поступила к пожарным 21 сентября в 13.52.

Горели также семь автомобилей, стоявших у гостиницы. Пожар, площадь которого достигла 840 кв. метров, тушили 75 человек, было задействовано 25 единиц техники.

О ликвидации открытого горения было заявлено в 16.56. Полностью потушили пожар в 18.58.

В ходе ликвидации ЧП в отеле были обнаружены тела двоих мужчин. По факту их гибели завели уголовное дело.

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