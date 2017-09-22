В лесу под Гвардейском потерялась 80-летняя женщина
В районе посёлка Комсомольск Гвардейского городского округа в лесу ведутся поиски 80-летней женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
В районе посёлка Комсомольск Гвардейского городского округа в лесу ведутся поиски 80-летней женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
21 сентября пенсионерка и её 80-летний муж отправились в лес без телефонов и заблудились. Их дети подняли тревогу.
Вечером спасателям удалось найти мужчину. Женщина провела ночь в лесу. Её поиски продолжаются.