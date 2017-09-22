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10:49 (мск), источник: Клопс.ru

В лесу под Гвардейском потерялась 80-летняя женщина

В районе посёлка Комсомольск Гвардейского городского округа в лесу ведутся поиски 80-летней женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник: Клопс.ru

21 сентября пенсионерка и её 80-летний муж отправились в лес без телефонов и заблудились. Их дети подняли тревогу.

Вечером спасателям удалось найти мужчину. Женщина провела ночь в лесу. Её поиски продолжаются.

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