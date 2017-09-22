В Воронеже полыхавший ночью склад на улице Еремеева тушили 15 человек

Источник: Новости Воронежа

В 23:39 четверга, 21 сентября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Еремеева, которая расположена в Коминтерновском районе Воронежа.

Возгорание произошло в здании склада общей площадью 300 квадратных метров. Огонь повредил кровлю на площади в 30 «квадратов».

«С возгоранием удалось справиться в 00:10 пятницы, 22 сентября», — рассказали в МЧС.