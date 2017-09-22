В Воронеже полыхавший ночью склад на улице Еремеева тушили 15 человек
На месте происшествия работали пять единиц техники.
На месте происшествия работали пять единиц техники.
В 23:39 четверга, 21 сентября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Еремеева, которая расположена в Коминтерновском районе Воронежа.
Возгорание произошло в здании склада общей площадью 300 квадратных метров. Огонь повредил кровлю на площади в 30 «квадратов».
«С возгоранием удалось справиться в 00:10 пятницы, 22 сентября», — рассказали в МЧС.
Несмотря на сильный пожар, никто не пострадал и не погиб. В ликвидации возгорание принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной ЧП.