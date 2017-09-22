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09:01 (мск), источник: Sputnik.md

Власти Молдовы подсчитывают убытки после града размером с орех

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Власти Молдовы подсчитывают ущерб, нанесенный в результате града размером с орех, который обрушился на северные районы республики накануне.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы, в результате дождей с сильным ветром и градом пострадали многие населенные пункты страны.

В районе Флорешты в селе Кунича от града пострадали более 100 гектаров фруктовых садов, а в районе Шолданешты уничтожено 45 гектаров садов и 20 гектаров сои.

В селе Олишканы из-за сильного ветра разрушена крыша гимназии, а многие дома в селе Керсак района Теленешты оказались обесточены.

Комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит определить суммы ущерба после стихии.

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