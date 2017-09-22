Власти Молдовы подсчитывают убытки после града размером с орех

Как сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы, в результате дождей с сильным ветром и градом пострадали многие населенные пункты страны.

В районе Флорешты в селе Кунича от града пострадали более 100 гектаров фруктовых садов, а в районе Шолданешты уничтожено 45 гектаров садов и 20 гектаров сои.