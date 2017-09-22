Шофер автобуса отвлекся на пассажиров и устроил аварию в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

У остановки «Пилот» в Железнодорожном районе Хабаровска автобус маршрута № 58 попал в аварию. Пострадали два пассажира, сообщает портал «Губерния».

Вторым участником столкновения стал водитель «Тойоты Дюны». Микрогрузовик двигался с «Хёндэ Каунти» в одном направлении, в сторону автодороги «Восток». 48-летний мужчина за несколько десятков метров до точки столкновения обогнал маршрутку, а у светофора получил удар сзади.

Шофер маршрутного такси признался, что в момент аварии не следил за дорогой. Мужчина отвлекся на пассажиров, выясняя, будет ли кто-то выходить на ближайшей остановке и платить за проезд.

Во столкновения автобуса с микрогрузовиком травмы получили две пенсионерки, ехавшие в «Каунти»: они упали на пол. На машине скорой помощи пострадавших увезли в больницу для обследования.