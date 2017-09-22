В Башкирии автомобиль задним ходом насмерть задавил женщину
Накануне в Кумертау в результате наезда погибла пенсионерка, сообщает ГИБДД по РБ.
Накануне в Кумертау в результате наезда погибла пенсионерка, сообщает ГИБДД по РБ.
Предварительно, авария произошла накануне в кооперативе Энергетик. Автомобиль двигался задним ходом и наехал на 87-летнюю кумертауску. Пострадавшая была госпитализирована, но врачам не удалось спасти ее жизни.
Всего за сутки зарегистрировано 12 ДТП, в которых один человек погиб и пятнадцать получили травмы. Сотрудниками ГИБДД пресечено около 3000 нарушений ПДД, 54 водителя задержаны за вождение в пьяном виде.