В Узбекистане силовики задержали торговцев валютой

Источник: Sputnik

В частности, ходе проведения спецоперации был задержан с поличным житель города Зарафшан Уткир Исрафилов, который продал гражданину 2,5 тысячи долларов за 20,3 миллиона сумов по курсу 8150 сумов за один доллар.

«Кроме того, в ходе досмотра у Исрафилова было обнаружено 3522 доллара, 41400 российских рублей, 72500 казахских тенге, 1000 белорусских рублей, 360 евро, 100 китайских юаней и 94,1 миллиона сумов», — отметил представитель силового ведомства.

Еще одного незаконного торговца валютой оперативники задержали на автостоянке возле машиностроительного завода города Навои. Ранее судимый Завкиддин Бозоров со своим подельником Анисом Худойкуловым пытались продать гражданину 3,5 тысячи долларов за 28,8 миллиона сумов по курсу 8250 за один доллар.