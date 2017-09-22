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09:24 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане силовики задержали торговцев валютой

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Оперативники Службы национальной безопасности совместно с Департаментом при Генпрокуратуре задержали в Навоийской области граждан, которые незаконно занимались обменом валюты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

В частности, ходе проведения спецоперации был задержан с поличным житель города Зарафшан Уткир Исрафилов, который продал гражданину 2,5 тысячи долларов за 20,3 миллиона сумов по курсу 8150 сумов за один доллар.

«Кроме того, в ходе досмотра у Исрафилова было обнаружено 3522 доллара, 41400 российских рублей, 72500 казахских тенге, 1000 белорусских рублей, 360 евро, 100 китайских юаней и 94,1 миллиона сумов», — отметил представитель силового ведомства.

Еще одного незаконного торговца валютой оперативники задержали на автостоянке возле машиностроительного завода города Навои. Ранее судимый Завкиддин Бозоров со своим подельником Анисом Худойкуловым пытались продать гражданину 3,5 тысячи долларов за 28,8 миллиона сумов по курсу 8250 за один доллар.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил по данным фактам дела в отношении У. Исрафилова, А. Худойкулова и З. Бозорова по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана.

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