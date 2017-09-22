Водитель с куском железа в груди выжил в Кызылорде

Источник: Newtimes.kz

ДТП произошло на пересечении проспекта Абая и улицы Бокейхайна. Столкновение оказалось настолько сильным, что металлическая балка из ограды смогла пробить лобовое стекло и вонзиться водителю в грудь, в область сердца.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить чудом оставшегося в живых автовладельца. Необходимо было не только разрезать искорёженную иномарку, но ещё удерживать кусок железной балки, торчащий из тела живого человека.

На протяжении всей спасательной операции сотрудники Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда вели отвлекающую беседу, чтобы успокоить молодого человека и избежать болевого шока.