Водитель с куском железа в груди выжил в Кызылорде
В Кызылорде водитель «БМВ» не справился с управлением и врезался в заграждение автозаправочной станции. Мужчина остался жив, передает телеканал «24.kz».
В Кызылорде водитель «БМВ» не справился с управлением и врезался в заграждение автозаправочной станции. Мужчина остался жив, передает телеканал «24.kz».
ДТП произошло на пересечении проспекта Абая и улицы Бокейхайна. Столкновение оказалось настолько сильным, что металлическая балка из ограды смогла пробить лобовое стекло и вонзиться водителю в грудь, в область сердца.
Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить чудом оставшегося в живых автовладельца. Необходимо было не только разрезать искорёженную иномарку, но ещё удерживать кусок железной балки, торчащий из тела живого человека.
На протяжении всей спасательной операции сотрудники Южного регионального аэромобильного
Занявшая не один час спасательная операция завершилась успешно. Водитель с куском железа в груди был передан врачам скорой помощи.