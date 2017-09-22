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09:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Водитель с куском железа в груди выжил в Кызылорде

В Кызылорде водитель «БМВ» не справился с управлением и врезался в заграждение автозаправочной станции. Мужчина остался жив, передает телеканал «24.kz».

Источник: Newtimes.kz

ДТП произошло на пересечении проспекта Абая и улицы Бокейхайна. Столкновение оказалось настолько сильным, что металлическая балка из ограды смогла пробить лобовое стекло и вонзиться водителю в грудь, в область сердца.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить чудом оставшегося в живых автовладельца. Необходимо было не только разрезать искорёженную иномарку, но ещё удерживать кусок железной балки, торчащий из тела живого человека.

На протяжении всей спасательной операции сотрудники Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда вели отвлекающую беседу, чтобы успокоить молодого человека и избежать болевого шока.

Занявшая не один час спасательная операция завершилась успешно. Водитель с куском железа в груди был передан врачам скорой помощи.

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