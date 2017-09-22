Студент с ножом напал на директора колледжа в Актюбинской области

Источник: Nur.kz

Директор колледжа Багдашжан Мулдашева рассказала, что такой инцидент произошел впервые в ее 14-летней практике.

«Инспектор полиции постоянно дежурит у нас, прибежал в кабинет. Юноша с ножом сделал два выпада в его сторону. Пришлось вызвать наряд. При виде большого числа правоохранителей Бактыбай сдался.

Примерно за час до происшествия первокурсник находился на занятиях. Но требования педагога не исполнял.

Педагог сделала замечание, на что Бактыбай отреагировал: «Я не буду учиться!». Тогда его повели к директору. Парень потребовал документы.

«Если не отдадите, готовьтесь — я вам покажу», — ответил и ушел. Мы вызвали маму. А он, видимо, забежал домой, забрал кухонный нож и вернулся. Мы, конечно, такого не ожидали. Он еще и учиться-то не начал. Второго сентября прошла линейка, на кураторском часе с ним, как и со всеми первокурсниками, провели инструктаж. Четвертого были первые занятия. Пятого сентября он не явился. А шестого это случилось", — объясняет директор колледжа.

Сейчас Бактыбай Маруанов находится в актюбинском СИЗО.

Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — 115 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и 380 «Применения насилия в отношении представителя власти». Парню грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Мама первокурсника, как рассказывает директор колледжа, все-таки пришла в тот день, но уже после инцидента, просила прощения за сына.

После нападения женщина не видела сына, а нанять адвоката они не смогли — нет денег.

Женщина воспитывает сына одна, ее супруг умер. Старшая дочь живет в Актобе. Куляш работает техничкой в одном из госучреждений.

Завуч, классный руководитель и школьный психолог характеризуют Бактыбая лишь с положительной стороны. Агрессии в поведении не замечали.

Соседи рассказали, что однажды Бактыбай закрылся на балконе и грозился, что выпрыгнет. Это произошло в 2015 году. Бактыбай требовал от матери купить ему новую одежду, она отказала. Тогда парень и закрылся на балконе. Пришлось вызывать полицию.